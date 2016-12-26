Возрождение храма

Восстановление православного храма – Спасского кафедрального собора для пензенцев является особенным событием. Для сбора средств на возрождение здания в Пензе пройдут Спасские вечера с участием больших и маленьких верующих жителей города Пензы. Взрослые будут участвовать в сборе пожертвований, а маленьким гостям расскажут о большом православном празднике Рождества.

«Это мероприятие направлено на сбор средств на возрождение собора. В то же время мы хотели бы большую часть мероприятия уделить и посвятить рассказу о рождестве в контексте Спасского собора, поэтому мы привлекаем все возраста. Каждый здесь себе может найти развлечение и окунуться в атмосферу рождества», - Кира Аристова, соорганизатор Спасских вечеров.

А что касается строительства, то храм уже приобретает привлекательный внешний вид. Но сделать осталось еще довольно много. Это не первые Спасские вечера на территории храма. За все время проведения этих праздников, во двор собора приходят много народу.

«Спасский кафедральный собор уже приобрел внешний облик. Сейчас он в стадии завершения. Даже в таком виде это место стало притягивать наших граждан. Сюда приходят из-за любопытства, верующие приходят помолиться. Здесь мы уже четвертый раз проводим Спасские вечера», - Александр Еремкин, руководитель губернаторской программы по строительству пензенского кафедрального собора.

Уже совсем скоро в храме пройдут очередные Спасские вечера. Начало праздника верующих назначено на 15 января.