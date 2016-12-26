ПРОВЕРКИ В КУЗНЕЦКЕ

Жидкость в этих бутылках может быть опасна для здоровья. Очередную партию суррогата полицейские изъяли в Кузнецком районе. Алкоголь с признаками контрафакта хранился в гаражном массиве.

«Контрафакт видно невооружённым глазом. Первое – отсутствие акцизной марки, второе – этикетка располагается неровно. Эти признаки должны насторожить», – рассказал врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

За время проведения оперативно-профилактических мероприятий в Кузнецком районе сотрудники полиции выявили свыше 500 правонарушений. Сразу два заведения незаконно вели игровую деятельность, в одном из них при обысках правоохранители изъяли 35 единиц незаконного оборудования.

Оперативно-профилактические мероприятия направлены на выявление и предупреждений правонарушений. Стражи порядка проводят проверки граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, и беседы с населением.