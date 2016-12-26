Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 27 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
ПРОВЕРКИ В КУЗНЕЦКЕ
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Жидкость в этих бутылках может быть опасна для здоровья. Очередную партию суррогата полицейские изъяли в Кузнецком районе. Алкоголь с признаками контрафакта хранился в гаражном массиве.

«Контрафакт видно невооружённым глазом. Первое – отсутствие акцизной марки, второе – этикетка располагается неровно. Эти признаки должны насторожить», – рассказал врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

За время проведения оперативно-профилактических мероприятий в Кузнецком районе сотрудники полиции выявили свыше 500 правонарушений. Сразу два заведения незаконно вели игровую деятельность, в одном из них при обысках правоохранители изъяли 35 единиц незаконного оборудования.

Оперативно-профилактические мероприятия направлены на выявление и предупреждений правонарушений. Стражи порядка проводят проверки граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, и беседы с населением.

Новость: Елена Кандрина

2016-12-26
Сергей Есяков передал Областной детской больнице игровые наборы
 Сергей Есяков поздравил маленьких пациентов больницы и их родителей с наступающим Новым Годом
 
2016-12-26
В Сердобске задержан подозреваемый в убийстве
 В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
 
2016-12-26
В Сосновоборском районе проведен мониторинг в рамках легализации оборота алкогольной продукции
 В ходе мониторинга не выявлено фактов реализации контрафактной алкогольной продукции
 
2016-12-26
В Лопатинском районе местный житель подозревается в публичном оправдании терроризма
 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
 
2016-12-26
Праздник для воспитанников Спасского детского дома
 В преддверии Нового года сотрудники следственного управления посетили Спасский детский дом
 

Новости партнеров
 
На сайте: 18ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru