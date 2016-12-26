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 Вторник, 27 декабря 2016
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Добровольная сдача оружия
Сегодня в Пензе
 
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Сдай оружие-получи деньги. На территории Сурского края ежегодно проводятся мероприятие под названием оружие. Его суть в том, чтобы люди у которых дома храниться незаконное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства принесли его в пункт приёма.

«Граждане не только освобождаются от уголовной ответственности, но и получают денежные выплаты. Условия, порядок и размеры выплаты определены постановлением правительства Пензенской области»,- прокомментировала инспектор по особым поручениям от центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции, Наталья Лянник.  

Условия по сдаче оружия можно посмотреть во всемирной паутине сети Интернет или же на информационных стендах в кабинете сотрудников управления росгвардии.

«Для оформления добровольной сдачи, гражданин по месту жительства должен принести заявление и оружие или боеприпасы, которые отправляются на экспертизу и уже комиссия решает о сумме выплаты»,-рассказала Наталья Лянник

Максимальной оценке подлежат оружия в боевом состоянии, также в расчёт идёт оружие имеющие, какое-либо историческую ценность.

«Из незаконного оборота было сдано 89 единиц оружия, 4612 патронов различного калибра, 1 снаряд, 3 единицы взрывных устройств, 2 тратиловые шашки и 495 граммов пороха. По всем этим фактам гражданам было выплачено свыше 230 тысяч рублей»,-дополнила полковник полиции Наталья Лянник

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к сотрудникам управления Росгвардии, либо в отдел полиции по месту жительства.

Новость: Валерия Митякина, Видео предоставлено пресс-службой управления Федеральной службой войск национальной гвардии РФ по Пензенской области

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