Добровольная сдача оружия

Сдай оружие-получи деньги. На территории Сурского края ежегодно проводятся мероприятие под названием оружие. Его суть в том, чтобы люди у которых дома храниться незаконное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства принесли его в пункт приёма.

«Граждане не только освобождаются от уголовной ответственности, но и получают денежные выплаты. Условия, порядок и размеры выплаты определены постановлением правительства Пензенской области»,- прокомментировала инспектор по особым поручениям от центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции, Наталья Лянник.

Условия по сдаче оружия можно посмотреть во всемирной паутине сети Интернет или же на информационных стендах в кабинете сотрудников управления росгвардии.

«Для оформления добровольной сдачи, гражданин по месту жительства должен принести заявление и оружие или боеприпасы, которые отправляются на экспертизу и уже комиссия решает о сумме выплаты»,-рассказала Наталья Лянник

Максимальной оценке подлежат оружия в боевом состоянии, также в расчёт идёт оружие имеющие, какое-либо историческую ценность.

«Из незаконного оборота было сдано 89 единиц оружия, 4612 патронов различного калибра, 1 снаряд, 3 единицы взрывных устройств, 2 тратиловые шашки и 495 граммов пороха. По всем этим фактам гражданам было выплачено свыше 230 тысяч рублей»,-дополнила полковник полиции Наталья Лянник

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к сотрудникам управления Росгвардии, либо в отдел полиции по месту жительства.