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УСЛУГОМОБИЛЬ
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области сотрудники УМВД провели акцию о предоставлении государственных услуг. Сотрудники полиции будут ездит в села региона, чтобы рассказать местным жителям об интернет-портале где можно воспользоваться различными услугами, не выезжая в районный центр. На помощь жителям региона полицейские отправятся вот на таком автомобиле.
«В этом выездном автобусе находятся сотрудники информационного центра, ГИБДД и отдел по вопросам миграции. Наиболее известные услуги, которые осуществляются по данным видам деятельности, это получение справок о наличии судимости, получение и замена водительских удостоверений и получение и замена паспортов», - отметил Алексей Дерин, начальник информационного центра УМВД России по Пензенской области.
Как только эта машина приедет, граждане могут получить квалифицированную помощь в организации личного кабинета, его активации и подаче заявления на портал Государственных услуг. С помощью этого, человек сможет не выходя из дома написать заявление на получение любого документа.
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