Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 27 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
УСЛУГОМОБИЛЬ
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

В Пензенской области сотрудники УМВД провели акцию о предоставлении государственных услуг. Сотрудники полиции будут ездит в села региона, чтобы рассказать местным жителям об интернет-портале где можно воспользоваться различными услугами, не выезжая в районный центр. На помощь жителям региона полицейские отправятся вот на таком автомобиле.

«В этом выездном автобусе находятся сотрудники информационного центра, ГИБДД и отдел по вопросам миграции. Наиболее известные услуги, которые осуществляются по данным видам деятельности, это получение справок о наличии судимости, получение и замена водительских удостоверений и получение и замена паспортов», - отметил Алексей Дерин, начальник информационного центра УМВД России по Пензенской области.

Как только эта машина приедет, граждане могут получить квалифицированную помощь в организации личного кабинета, его активации и подаче заявления на портал Государственных услуг.  С помощью  этого, человек сможет не выходя из дома написать заявление на получение любого документа.

Новость: Дмитрий Раткин

2016-12-26
Сергей Есяков передал Областной детской больнице игровые наборы
 Сергей Есяков поздравил маленьких пациентов больницы и их родителей с наступающим Новым Годом
 
2016-12-26
В Сердобске задержан подозреваемый в убийстве
 В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
 
2016-12-26
В Сосновоборском районе проведен мониторинг в рамках легализации оборота алкогольной продукции
 В ходе мониторинга не выявлено фактов реализации контрафактной алкогольной продукции
 
2016-12-26
В Лопатинском районе местный житель подозревается в публичном оправдании терроризма
 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
 
2016-12-26
Праздник для воспитанников Спасского детского дома
 В преддверии Нового года сотрудники следственного управления посетили Спасский детский дом
 

Новости партнеров
 
На сайте: 16ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru