Как получить сведения об объекте недвижимости?

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области сообщает, что перед покупкой объекта недвижимости есть возможность получить информацию о нём несколькими способами: - на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Сервисы», где необходимо найти справочную информацию по объектам недвижимости в режиме онлайн.

- на едином портале государственных услуг;

- в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области, адреса которых можно найти на сайте www.rosreestr.ru.

- в многофункциональном центре предоставления услуг (МФЦ), адреса всех МФЦ Пензенской области можно найти на сайте mdocs.ru.

Кадастровые сведения об объектах недвижимости, сведения о зарегистрированных правах и наличии ограничений (обременений) на объекты недвижимости являются общедоступными на сайте Росреестра, а потому там их можно найти абсолютно бесплатно.

В случае опасений за принадлежащие Вам объекты недвижимости обратитесь в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области или МФЦ с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на такой объект недвижимости без Вашего личного участия или участия Вашего законного представителя.

При утере договоров или других документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершённых в простой письменной форме, необходимо обратиться за выдачей их копий.