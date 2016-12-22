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В Пензенской области продолжается конкурс по предоставлению в аренду государственного имущества
Сегодня в Пензе
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Государственная поддержка субъектам малого предпринимательства осуществляется в форме предоставления оборудованных помещений в зданиях сети бизнес-инкубаторов Пензенской области по льготной арендной ставке. Конкурсный отбор проводится в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010г. № 67 и приказом Минэкономразвития РФ от 25.03.2015 г. № 167. Субъекты малого предпринимательства, желающие представить свои проекты для прохождения конкурсного отбора, должны подать документы в соответствии с требованиями конкурсной документации до12 января 2017 г. Более подробная информация http://prom.pnzreg.ru/news/2016/12/22/16440312 Телефоны для справок: (8412) 636-750, 636-760, 636-743.
Государственная поддержка субъектам малого предпринимательства осуществляется в форме предоставления оборудованных помещений в зданиях сети бизнес-инкубаторов Пензенской области по льготной арендной ставке. Конкурсный отбор проводится в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010г. № 67 и приказом Минэкономразвития РФ от 25.03.2015 г. № 167.
Субъекты малого предпринимательства, желающие представить свои проекты для прохождения конкурсного отбора, должны подать документы в соответствии с требованиями конкурсной документации до12 января 2017 г.
Более подробная информация http://prom.pnzreg.ru/news/2016/12/22/16440312
Телефоны для справок: (8412) 636-750, 636-760, 636-743.
Новость: Управление инновационной политики Минпрома Пензенской области
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