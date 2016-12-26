Как получить сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости

Сведения, внесённые в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН), в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» предоставляются в виде:

1) копии документа, на основании которого сведения об объекте внесены в ГКН;

2) кадастровой выписки об объекте недвижимости;

3) кадастрового паспорта объекта недвижимости;

4) кадастрового плана территории;

5) кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Кадастровая выписка представляет собой выписку из ГКН, содержащую запрашиваемые сведения об объекте недвижимости. Кадастровая выписка нужна для проведения кадастровых работ при межевании земельных участков, так как содержит полные данные о координатах характерных точек границ участков, адреса собственников или пользователях смежных земельных участков, с которыми, возможно, придётся согласовывать границы или заниматься урегулированием проблемы наложения участков.

Кадастровый паспорт представляет собой выписку из ГКН, в которой содержатся уникальные характеристики объекта недвижимости (вид объекта, кадастровый номер, дата внесения данного кадастрового номера в ГКН, площадь), а также иные сведения об объекте недвижимости.

Кадастровый план территории представляет собой тематический план кадастрового квартала или иной указанной в соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на картографической основе и на котором в графической и текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения.

Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости представляет собой выписку из ГКН, содержащую сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости и его кадастровом номере.

Все вышеперечисленные документы, за исключением кадастровой справки, представляются на платной основе.

Запрос о представлении сведений, внесённых в ГКН, выдаётся по выбору заявителя:

- в виде бумажного документа, предоставляемого заявителем при личном обращении;

- в виде бумажного документа путем его отправки по почте;

- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сети Интернет и Едином портале. Этот вид запроса наиболее быстрый и удобный, так как имеет ряд преимуществ: экономит время и деньги, потраченные на выезд в офис филиала.

Запрос может быть представлен заявителям в виде бумажного документа при личном обращении в многофункциональные центры, осуществляющие прием документов на территории Пензы и Пензенской области.