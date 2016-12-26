Минпром Пензенской области подвел итоги работы за 2016 год

Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области подведены итоги работы за 2016 год.

По предварительным итогам текущего года впервые в регионе объем производства продукции промышленных предприятий области превысит 200 млрд. рублей с темпом роста 111% к уровню 2015 года.

Рост индекса промышленного производства составит не менее 102%, при этом темп роста индекса промышленного производства ожидается выше, чем в среднем по России и Приволжскому Федеральному округу.

С подробной информацией по итогам работы Минпрома Пензенской области за 2016 год можно ознакомиться в разделе «Информация о результатах деятельности».