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Минпром Пензенской области подвел итоги работы за 2016 год
Сегодня в Пензе
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Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области подведены итоги работы за 2016 год. По предварительным итогам текущего года впервые в регионе объем производства продукции промышленных предприятий области превысит 200 млрд. рублей с темпом роста 111% к уровню 2015 года. Рост индекса промышленного производства составит не менее 102%, при этом темп роста индекса промышленного производства ожидается выше, чем в среднем по России и Приволжскому Федеральному округу. С подробной информацией по итогам работы Минпрома Пензенской области за 2016 год можно ознакомиться в разделе «Информация о результатах деятельности».
Министерством промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области подведены итоги работы за 2016 год.
По предварительным итогам текущего года впервые в регионе объем производства продукции промышленных предприятий области превысит 200 млрд. рублей с темпом роста 111% к уровню 2015 года.
Рост индекса промышленного производства составит не менее 102%, при этом темп роста индекса промышленного производства ожидается выше, чем в среднем по России и Приволжскому Федеральному округу.
С подробной информацией по итогам работы Минпрома Пензенской области за 2016 год можно ознакомиться в разделе «Информация о результатах деятельности».
Новость: Управление инновационной политики Минпрома Пензенской области
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