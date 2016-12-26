Минсельхоз России отметил Пензенскую область среди регионов, обеспечивших рост производства мяса птицы

Департамент животноводства и племенного дела минсельхоза России подвел итоги по производству продукции птицеводства за январь-ноябрь 2016 года. За 11 месяцев текущего года производство птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 149,3 тыс. тонн или 3% к аналогичному периоду прошлого года и составило 5,1 млн тонн в живой массе.

Директор Департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов отметил Пензенскую область среди регионов, обеспечивших рост производства мяса птицы на убой в сельхозорганизациях.

Также директор Департамента федерального аграрного ведомства отметил Ставропольский край, Брянскую, Ростовскую, Московскую области, Республику Мордовия.