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Минсельхоз России отметил Пензенскую область среди регионов, обеспечивших рост производства мяса птицы
Сегодня в Пензе
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Департамент животноводства и племенного дела минсельхоза России подвел итоги по производству продукции птицеводства за январь-ноябрь 2016 года. За 11 месяцев текущего года производство птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 149,3 тыс. тонн или 3% к аналогичному периоду прошлого года и составило 5,1 млн тонн в живой массе. Директор Департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов отметил Пензенскую область среди регионов, обеспечивших рост производства мяса птицы на убой в сельхозорганизациях. Также директор Департамента федерального аграрного ведомства отметил Ставропольский край, Брянскую, Ростовскую, Московскую области, Республику Мордовия.
Департамент животноводства и племенного дела минсельхоза России подвел итоги по производству продукции птицеводства за январь-ноябрь 2016 года. За 11 месяцев текущего года производство птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 149,3 тыс. тонн или 3% к аналогичному периоду прошлого года и составило 5,1 млн тонн в живой массе.
Директор Департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харон Амерханов отметил Пензенскую область среди регионов, обеспечивших рост производства мяса птицы на убой в сельхозорганизациях.
Также директор Департамента федерального аграрного ведомства отметил Ставропольский край, Брянскую, Ростовскую, Московскую области, Республику Мордовия.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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