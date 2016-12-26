Праздник для воспитанников Спасского детского дома

В преддверии Нового года сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области посетили Спасский детский дом, над которым следственное управление уже на протяжении нескольких лет осуществляет шефство.

Сотрудников управления ожидал теплый прием, они поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали хорошего настроения и подарили детям сладкие подарки, а также так называемое «Научное шоу», устроив ребятам настоящий праздник.

Профессиональный артист – «Профессор Открывашкин» при участии ребят проделывал невероятные опыты, детской радости не было предела.

Воспитанники сделали искусственный снег, увидели водоворот в бутылке, попробовали не обычную, а настоящую научную газировку. Ребятам представилась возможность поучаствовать в экспериментах, фантастических опытах, которые надолго запомнятся юным исследователям.

В свою очередь коллектив образовательного учреждения выразил глубокую признательность и благодарность сотрудникам следственного управления за проявленное внимание и устроенный для детей праздник.