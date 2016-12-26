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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 27 декабря 2016
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В Лопатинском районе местный житель подозревается в публичном оправдании терроризма
Сегодня в Пензе
 

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

По данным следствия, с июня по октябрь 2016 года подозреваемый, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на своих страницах в социальной сети, доступ к просмотру которых имеет неограниченный круг пользователей сети Интернет, разместил файлы с текстовыми записями и графическими изображениями, содержащие публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, а также слова и высказывания,  оправдывающие терроризм и иную террористическую деятельность.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области

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