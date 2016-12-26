В Сосновоборском районе проведен мониторинг в рамках легализации оборота алкогольной продукции

23 декабря 2016 года в рамках проведения «месячника» по борьбе с контрафактным алкоголем и исполнения поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по легализации оборота алкогольной продукции на территории региона рабочей группой министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с сотрудниками прокуратуры проведен мониторинг торговых предприятий Сосновоборского района. Мониторингом было охвачено 21 торговое предприятие Сосновоборского района. В ходе мониторинга не выявлено фактов реализации контрафактной алкогольной продукции.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области