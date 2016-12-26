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В Сосновоборском районе проведен мониторинг в рамках легализации оборота алкогольной продукции
Сегодня в Пензе
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23 декабря 2016 года в рамках проведения «месячника» по борьбе с контрафактным алкоголем и исполнения поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по легализации оборота алкогольной продукции на территории региона рабочей группой министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с сотрудниками прокуратуры проведен мониторинг торговых предприятий Сосновоборского района. Мониторингом было охвачено 21 торговое предприятие Сосновоборского района. В ходе мониторинга не выявлено фактов реализации контрафактной алкогольной продукции.
23 декабря 2016 года в рамках проведения «месячника» по борьбе с контрафактным алкоголем и исполнения поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по легализации оборота алкогольной продукции на территории региона рабочей группой министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с сотрудниками прокуратуры проведен мониторинг торговых предприятий Сосновоборского района. Мониторингом было охвачено 21 торговое предприятие Сосновоборского района.
В ходе мониторинга не выявлено фактов реализации контрафактной алкогольной продукции.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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