В Сердобске задержан подозреваемый в убийстве

Сердобским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 25 декабря 2016 года в квартире по местожительству в городе Сердобске Пензенской области тела 29-летней девушки с колото-резанными ранениями в области тела.

По версии следствия, к преступлению причастен 30-летний местный житель. Накануне вечером девушка вместе со своим знакомым вернулась из гостей домой, где в ходе выяснения отношений и произошедшей ссоры подозреваемый ножом нанес множественные удары в область шеи и тела потерпевшей. От полученных телесных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей женщина скончалась на месте происшествия.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее был судим за грабеж.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.