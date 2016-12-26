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В Сердобске задержан подозреваемый в убийстве
Сегодня в Пензе
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Сердобским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 25 декабря 2016 года в квартире по местожительству в городе Сердобске Пензенской области тела 29-летней девушки с колото-резанными ранениями в области тела. По версии следствия, к преступлению причастен 30-летний местный житель. Накануне вечером девушка вместе со своим знакомым вернулась из гостей домой, где в ходе выяснения отношений и произошедшей ссоры подозреваемый ножом нанес множественные удары в область шеи и тела потерпевшей. От полученных телесных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей женщина скончалась на месте происшествия. Изучение личности данного лица показало, что он ранее был судим за грабеж. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Сердобским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 25 декабря 2016 года в квартире по местожительству в городе Сердобске Пензенской области тела 29-летней девушки с колото-резанными ранениями в области тела.
По версии следствия, к преступлению причастен 30-летний местный житель. Накануне вечером девушка вместе со своим знакомым вернулась из гостей домой, где в ходе выяснения отношений и произошедшей ссоры подозреваемый ножом нанес множественные удары в область шеи и тела потерпевшей. От полученных телесных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей женщина скончалась на месте происшествия.
Изучение личности данного лица показало, что он ранее был судим за грабеж.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области
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