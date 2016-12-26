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Сергей Есяков передал Областной детской больнице игровые наборы
Сегодня в Пензе
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В субботу, 24 декабря, депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков побывал в Областной детской больнице имени Филатова в Пензе. С руководителем медицинского учреждения – главным врачом больницы Максимом Баженовым он обсудил вопросы реализации проекта партии «Единая Россия» «Качество жизни. Здоровье» в части предоставления медицинской помощи семьям с детьми, обеспечения областной больницы современным медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. «Здоровье нашего подрастающего поколения – один из приоритетов государственной политики», - сказал парламентарий. – «Сегодня наши дети должны получать медицинские услуги самого высокого уровня именно в регионах, а не только в медицинских учреждениях федерального уровня. Специалисты хорошо понимают, насколько важна оперативность и точность в диагностировании заболевания маленьких пациентов. И мы, законодатели, и вы, медики, должны сделать все, чтобы современная система оказания медицинской помощи соответствовала требованиям времени, работала слаженно, поскольку цена этому – жизнь человека». Сергей Есяков поздравил маленьких пациентов больницы и их родителей с наступающим Новым Годом, пожелал им скорейшего выздоровления. «Пусть Новый год принесет вам здоровье, счастье, новые успехи!» - сказал депутат. Он передал больнице подарки – настольные игры, наборы для занятий лепкой, рисованием и оригами. В игровых комнатах отделений вместе с воспитателями ребята смогут заняться интересным делом и легче проходить курс лечения.
В субботу, 24 декабря, депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков побывал в Областной детской больнице имени Филатова в Пензе.
С руководителем медицинского учреждения – главным врачом больницы Максимом Баженовым он обсудил вопросы реализации проекта партии «Единая Россия» «Качество жизни. Здоровье» в части предоставления медицинской помощи семьям с детьми, обеспечения областной больницы современным медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.
«Здоровье нашего подрастающего поколения – один из приоритетов государственной политики», - сказал парламентарий. – «Сегодня наши дети должны получать медицинские услуги самого высокого уровня именно в регионах, а не только в медицинских учреждениях федерального уровня. Специалисты хорошо понимают, насколько важна оперативность и точность в диагностировании заболевания маленьких пациентов. И мы, законодатели, и вы, медики, должны сделать все, чтобы современная система оказания медицинской помощи соответствовала требованиям времени, работала слаженно, поскольку цена этому – жизнь человека».
Сергей Есяков поздравил маленьких пациентов больницы и их родителей с наступающим Новым Годом, пожелал им скорейшего выздоровления. «Пусть Новый год принесет вам здоровье, счастье, новые успехи!» - сказал депутат. Он передал больнице подарки – настольные игры, наборы для занятий лепкой, рисованием и оригами. В игровых комнатах отделений вместе с воспитателями ребята смогут заняться интересным делом и легче проходить курс лечения.
Новость: Бубнова Татьяна
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