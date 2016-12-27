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На ёлке зазвучит орган
Сегодня в Пензе
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Новогоднее заклинание отрепетировано, зеленая красавица заняла самое видно место в органном зале областной филармонии. К празднованию Нового года здесь всё готово. Сказочное представление вокруг елки детям представят артисты фольклорного ансамбля «Миряне».
«Новогоднее представление традиционно у нас состоит из двух спектаклей: новогодний хоровод в органном зале и музыкальная сказка для ребятишек в большом зеле. Режиссёр новогоднего хоровода – Светла Тер-Казарова. Будут новогодние песни, шутки и, конечно, хорошее настроение», – рассказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.
К новогодним праздникам в филармонии подготовились основательно. Чтобы малыши здесь не мерзли, в здании установили дополнительные тепловые завесы.
Сюрприз ждёт гостей праздника и в Большом зале филармонии. Актеры группы «Калейдоскоп» покажут здесь сказку «Варвара-краса, длинная коса».
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