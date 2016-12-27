Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 27 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
На ёлке зазвучит орган
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

 

Новогоднее заклинание отрепетировано, зеленая красавица заняла самое видно место в органном зале областной филармонии. К празднованию Нового года здесь всё готово. Сказочное представление вокруг елки детям представят артисты фольклорного ансамбля «Миряне».

«Новогоднее представление традиционно у нас состоит из двух спектаклей: новогодний хоровод в органном зале и музыкальная сказка для ребятишек в большом зеле. Режиссёр новогоднего хоровода – Светла Тер-Казарова. Будут новогодние песни, шутки и, конечно, хорошее настроение», – рассказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

К новогодним праздникам в филармонии подготовились основательно. Чтобы малыши здесь не мерзли, в здании установили дополнительные тепловые завесы.

Сюрприз ждёт гостей праздника и в Большом зале филармонии. Актеры группы «Калейдоскоп» покажут здесь сказку «Варвара-краса, длинная коса». 

Новость: Елена Кандрина

2016-12-27
Детский интерес
В Пензе прошла акция "Задай вопрос губернатору" Дети"
 
2016-12-27
Новый год близко!
Валерий Савельев вручил подарки маленьким пациентам онкологического диспансера
 
2016-12-27
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Пенза присоединилась к Всероссийской акции
 
2016-12-27
Скорая помощь
Кузнецкие полицейские предотвратили трагедию в многоквартирном доме
 
2016-12-27
Вопрос губернатору
В Пензе прошла большая пресс-конференция с участием пензенских журналистов и Ивана Белозерцева
 

Новости партнеров
 
На сайте: 14ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru