На ёлке зазвучит орган

Новогоднее заклинание отрепетировано, зеленая красавица заняла самое видно место в органном зале областной филармонии. К празднованию Нового года здесь всё готово. Сказочное представление вокруг елки детям представят артисты фольклорного ансамбля «Миряне».

«Новогоднее представление традиционно у нас состоит из двух спектаклей: новогодний хоровод в органном зале и музыкальная сказка для ребятишек в большом зеле. Режиссёр новогоднего хоровода – Светла Тер-Казарова. Будут новогодние песни, шутки и, конечно, хорошее настроение», – рассказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

К новогодним праздникам в филармонии подготовились основательно. Чтобы малыши здесь не мерзли, в здании установили дополнительные тепловые завесы.

Сюрприз ждёт гостей праздника и в Большом зале филармонии. Актеры группы «Калейдоскоп» покажут здесь сказку «Варвара-краса, длинная коса».