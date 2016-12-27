Здесь учат учить

С «Зимы» Антонио Вивальди начался торжественный концерт, посвящённый 77-летию Педагогического института имени В.Г. Белинского. Именно в это время года старейшее учебное заведение области празднует день своего рождения. По традиции торжество собирает нынешних студентов, выпускников и, конечно, преподавателей, для которых институт — дом родной!

Почётный профессор ППИ им. В.Г. Белинского ПГУ, Николай Инюшкин, отметил: «В пединститут я пришёл 62 года назад! И за это время он стал для меня родным домом. И пусть наш институт растёт и крепнет».

Добрые слова студентам и профессорско-преподавательскому составу института пожелали и коллеги из руководства Пензенского госуниверситета, частью которого педагогический стал в 2012-ом году. Первый проректор ПГУ, Виктор Мещеряков, подчеркнул: «В структуре нашего большого университета педагогический институт — драгоценный камень! От того, как он работает, зависит уровень подготовки наших будущих абитуриентов».

Интерес к педагогической профессии у молодого поколения не проходит. Из года в год сотни студентов приходят в эти стены, чтобы научиться учить. Региональная власть, со своей стороны, старается оказать учителям всестороннюю поддержку. Заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Олег Ягов, пояснил: «Со стороны Правительства главным должно быть — открытие новых школ, чтобы ваши выпускники были трудоустроены. Пензенская область уже выполнила план по строительству новой школы в районе Спутник, и эта работа продолжится».

За добросовестный труд и достойное воспитание тех, кто сам идёт воспитывать, сотрудников института наградили Почётными Грамотами и Благодарностями.