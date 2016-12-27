Новый год в центре «Благо Дарю»

Новый год для всех приходит одинаково. Для детей разного возраста, здоровых и с особенностями в развитии. В «инклюзивном пространстве» на новогодней елке лечебно-оздоровительного центра «Благо Дарю» встречали Деда Мороза и водили хороводы все, кто ждал праздника весь этот год.

«Ёлка пройдет в два этапа. Первый этап будет в помещении, где будут находиться дети до 7 лет и те, которые по причинам здоровья не могут перемещаться. Второй этап пройдет на улице, здесь мы сформировали 5 инклюзивных команд. Это ребята из пяти школ, приедет 30-я школа и общество инвалидов Октябрьского района», – отметила директор лечебно-оздоровительного центра «Благо Дарю» Виктория Хачатурян.

Пока одни дети получали подарки от сказочных персонажей, другие лепили снеговиков и украшали елку на улице. Неожиданным для всех стало появление Деда Мороза на санях. Участники елки встретили его радостным приветствием.

Участники праздника, несмотря на свой юный возраст, понимают важность своего присутствия на «инклюзивной» елке. Для одних – это возможность окунуться в беззаботное детство, для других – поделиться радостью со своими сверстниками.

«Мы можем помочь другим детям, которые болеют, чтобы они были веселые и не грустили», – отметил участник праздника Никита Кутанин.

Детям вручили сладкие подарки и приглашения на новогодние мероприятия от партнеров праздника. Главное – все они снова поверили в чудеса.