Все на бал!

Во дворце спорта «Буртасы» прошел Олимпийский бал. Здесь, на торжественной церемонии подвели спортивные итоги года. Главным спортивным достижением наших спортсменов являются 7 медалей, завоеванных на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

«Наши спортсмены Пензенской области завоевали в этом году свыше 100 медалей различного достоинства на Чемпионатах Мира, России и Олимпийских Играх. Это достойный результат!»,- подчеркнул Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Организаторы Олимпийского бала объявили итоги народного голосования. По традиции, в Пензенской области «спортсменов года» выбирает общественность. В номинации «Спортсмен года» памятный знак был вручен трехкратному призеру Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Денису Аблязину, «Тренером года» стал его наставник Сергей Старкин, подготовивший к Играм также Алию Мустафину, завоевавшую золотую медаль.

«Материальная база у нас прекрасная. Нам нужно развивать массовую физкультуру и спорт Пензенской области. Такую задачу я ставлю и Министерству спорта и Главам муниципальных образований, чтобы как можно больше детей вовлекать в занятия массовыми видами спорта. Я хочу поблагодарить Вас, сказать Вам большое спасибо за Ваш труд, за Вашу работу!»,- сказал Глава региона.

Подарочный Сертификат на сумму 100 тысяч рублей от Губернатора Пензенской области получила Наталья Афремова, серебряный призер первенств мира и Европы по велоспорту-ВМХ.

«Я очень рада, очень неожиданно на самом деле, меня назвали «Открытием года» - это очень приятно. Хочется в следующем году показать большие результаты в классе «Элита», будем стремиться к Олимпиаде», -делится Наталья Афремова, спортсменка.

По словам Ивана Белозерцева, теперь перед спортсменами стоит задача — возродить славу региона в прыжках в воду и плавании, а также улучшить результаты в боксе и легкой атлетике.