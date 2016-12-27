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Сможет ли злыдень украсть петушка
Сегодня в Пензе
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Провести один день в сказке могут малыши и их родители. Для этого только достаточно прийти в Пензенский театр юного зрителя. Там на новогоднем ….. у елочки вас будут ждать скоморушки-веселушки и не только.
«Ребят ждут увлекательные приключения, борьба за спасение ….. Я не буду рассказывать всех секретов. Они будут играть, веселиться. Мы всех приглашаем», - сказал Владимир Карпов, художественный руководитель ТЮЗа.
И конечно же куда на новогоднем празднике без вредной бабы Яги. Но и тут театр юного зрителя удивит пришедших на елку. Ведь единственным вредным персонажем будет Злыдень. И что же он придумает? Конечно же украсть символ нового года – петушка.
Но детишки и их родители, Снегурочка и скоморохи позовут главного зимнего волшебника, дедушку Мороза. А уж он – то сможет с вашей помощью ребята превратить Злыдня в милого и доброго сказочного персонажа, и конечно же зажжет на главной зеленой красавице новогодние огни.
А еще в ТЮЗе с вами ребята поиграют в конкурсы, споют песни, в общем эта постановка у елки будет интересна как самым маленьким, так и детишкам постарше. Да и родители вряд ли смогут уйти равнодушными.
И конечно, как же без стихотворений, адресованных нашему Деду Морозу.
До нового года осталось меньше недели. И все письма Дедушке Морозу уже написаны и прочитаны зимний волшебником. А что же юные Пензенцы хотят пожелать нашему Дедушке?
Ну а после дискотеки начинается настоящее новогоднее представление уже на сене театра юного зрителя.
«Мы перемещаемся в большой зал, где нас ждет спектакль «Снежные искорки» по мотивам русской народной сказки «Морозко». Спектакль про любовь, про добро, про горячее сердце», - продолжает Владимир Карпов
И как в настоящей сказке добро победит зло. Новогоднее представление будет проходить в театре юного зрителя до конца новогодних каникул.
А также хоровод у елочки и сказку «Морозные искорки» покажут и в Доме Молодежи.
Спектакль «Морозные искорки» выйдет и на телеканале ТВ-ПЕНЗА, следите за эфиром.
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