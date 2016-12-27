Под звуки скрипок и контрабаса в пилястровый зал Губернаторского дома входят прекрасные пары: юноша в торжественных смокингах и барышни в пышных платьях — всё как в далёком XVIII веке. Именно такую атмосферу для воспитанников детских домов и школ-интернатов постарались воссоздать организаторы маскарада «Ковчег Вдохновения» — Пензенский союз благотворителей «Ковчег». Креативный директор союза, Кирилл Шепелев, пояснил: «Дети смогут побывать на Рождественском балу XVIII века, в соответствующей стилистике. Они сами шили себе костюмы, разучили танцы — от польки до вальса».

Для ребят это уже четвёртый Рождественский бал, организованный союзом благотворителей «Ковчег». Но каждый раз они приходят сюда с замиранием сердца. С такой же радостью на происходящее смотрит директор Картинной галереи, Кирилл Застрожный, ведь в эти дни музей оживает: «Давно этот зал не видел столь много красивых людей в красочных нарядах и с горящими глазами. Я очень рад, что традиция балов в Губернаторском доме возрождается».

«Ковчег Вдохновения» вернётся через год и снова захватит ребят в удивительную рождественскую сказку.