Новогодние праздники — время повышенной активности для всех ведомств, отвечающих за безопасность населения. В преддверии Нового Года Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, собрал антитеррористическую комиссию, чтобы нацелить на серьёзную работу во время долгих выходных:

«Необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности населения в предстоящие праздничные дни не вызывает сомнения. Мы понимаем, что на праздниках будет большое скопление людей. И это вызывает интерес у террористов, которые хотят унести как можно больше жертв».

Контроль за соблюдением правопорядка будет усилен, заверили ответственные ведомства. Всего в ночь с 31-ого декабря по 1-е января на территории области будет проходить более 170 массовых мероприятий с участием, как минимум, шестидесяти тысяч человек. Отвечать за их безопасность будут шестьсот сотрудников полиции.