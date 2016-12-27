Вопрос губернатору

В Пензе прошла большая конференция на которой губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы журналистов. Мероприятие началось с минуты молчания, в честь памяти погибших на борту ТУ-154, рухнувшего в Черное море. Затем губернатор начал свое выступление со слов о том, что уже сделано в этом году.

«2016 год был не простым. Также он был ярким и запоминающимся. Нам удалось выполнить то, что мы запланировали на 2016 год. Однако то, что в 2016 году достигнуто – повод не для гордости, а для мотивации дальнейшего развития и работы в 2017 году», - открыл конференцию Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пришло время вопросов, и все журналисты области и города спрашивали главу региона о благосостоянии субъекта, положении с жильем и о многом другом. Но лучше начать с самого важного. Ситуация с алкоголем в Пензе вызывает некоторые опасения и люди уже начали бить тревогу, потому что повторения Кузнецкой и Иркутской истории никто не хочет. Вопросы про оборот нелегального алкоголя посыпались почти сходу.

«Были и чрезвычайные трагедии. Это правда. Мне это близко и понятно. Я за то, чтобы это зло в нашем регионе искоренить. Вы видите, какая трагедия произошла у нас в Кузнецке? А Иркутске? В связи с этим я объявил месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя», - добавил губернатор.

Самое интересное, что этих людей мало что останавливает. Но правоохранительные органы стали уделять еще большее внимание этой проблеме. Жители стали более активно давать информацию сотрудникам полиции. В городе и области ведутся активные работы по проверке магазинов на контрафакт.

«Проблема очень большая. Законодательство должно ввести ответственность на уровне федерации. С моей точки зрения законодательство должно ужесточаться. И спрос с этих людей должен быть жестче. Мы понимаем, что гибнут люди и это плохо. Немало мы сделали за прошедший месяц, но плохо то, что мы делаем тогда, когда что-то произойдет», - рассказал Иван Александрович.

Но о плохом перед новым годом не говорят. Лучше вспомнить то, в чем наш регион преуспел. По мнению губернатора Пенза смогла допиться успеха на экономическом уровне, в плане реконструкции дорог, переселения людей из ветхого жилья в новые квартиры и, самое главное, в Пензе увеличивается объем жилых помещений и падает их стоимость. В конце встречи губернатор обратил внимание только на самые лучшие стороны развития региона.

«Главный результат уходящего года – экономическое развитие. В Пензенской области мы видим темпы роста промышленности и экономики. Год позитивный. Большинство предприятий работает с прибылью. По отношению к прошлому году объем выпускаемой продукции увеличен. Давайте вступим в новый год и будем еще внимательней. Будем внимательны и осторожны. Будем беречь своих близких, свои семьи. Беречь всех вокруг себя. Спасибо!», подытожил Иван Белозерцев.

Ни один вопрос на встрече не остался без ответа. Проблемы ЖКХ, дорог, зарплат и много другого были подробно объяснены губернатором. То, что не успели в этом, доделают в 2017 году. Дел много, но настрой у Пензенцев боевой и праздничный, так что все проблемы будут решаться быстро и качественно.