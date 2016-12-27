Скорая помощь

«Я пришёл домой с суток, взял спиртного домой, занимался бытовыми вещами: стиркой, уборкой в процессе выпивал», - рассказал подозреваемый.

Провал в памяти для сотрудников полиции не оправдание, а потеря памяти из-за алкоголя тем более. В Кузнецке сотрудники полиции предотвратили возможность возгорания многоэтажного дома.

«Дежурные незамедлительно на данное происшествие было отреагировано, сотрудники ППС направлены на место происшествия. В ходе на месте преступления был задержан житель города Кузнецка»,- рассказал ВРИО начальника полиции МВД по г. Кузнецку, Сергей Загорнов.

Объяснить почему поджёг свою квартиру подозреваемый так и не смог.

«Почему я это сделал не знаю, зачем включил, зачем поджёг свою квартиру, понятия не имею, с головой, что-то произошло от вина»,- пояснил подозреваемый.

Как только сотрудники полиции попали в квартиру первым делом сразу же потушили зажжённые конфорки и предприняли все необходимые меры. Жители дома выразили огромную благодарность за спасение их жизни.

«Полицейские, не прошло и 10 минут, как они к нам прибежали, тут же взяли у него ключ и зашли»,-рассказала жительница дома Татьяна Рассказова.

Сами же сотрудники полиции говорят, что это была их обязанность и долг спасти от пожара жителей дома и по-другому в этой ситуации поступить было невозможно.

«Пламя не было, шел газ. Нами был перекрыт газ, открыли окна, проветрили всю квартиру и ещё раз убедились, что никого в доме нет, никто не пострадал и потом доложили в дежурную часть, что очаг возгорания потушен, все живы здоровы»,-объяснил сотрудник полиции Александр Горбушков.

После происшествия сотрудники полиции арестовали преступника на 15 суток. На данный момент проводится проверка, по которой будет вынесено решение.