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 Вторник, 27 декабря 2016
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Сегодня в Пензе
 
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Не в погонах и не в форме, с бородой и волшебным мешком подарков. Полицейский Дед Мороз поздравил детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

«Их отцы отдали свои жизни, отстаивая права и свободы граждан, защищая жизни других людей в борьбе с преступностью и терроризмом. И поэтому наш долг – заботиться о семьях и детях погибших сотрудников», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Дети смогли принять участие в новогоднем хороводе, и закружили Дедушку Мороза в играх и конкурсах. Продолжился праздник застольем с угощениями, ребята читали стихи и рассказывали о своих желаниях. Полицейский Дед Мороз подарил детям и подарки и обещал вернуться в следующем году.

Новость: Елена Кандрина

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