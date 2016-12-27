Новый год близко!

Глава города Пензы Валерий Савельев и депутаты Пензенской городской Думы посетили Пензенский областной онкологический диспансер, чтобы поздравить ребят, проходящих там лечение и реабилитацию, с наступающим Новым годом.

«Я бы хотела встретить Новый год дома, но придется здесь. На Новый год хочу получить игрушечную саблю»,- говорит Анна Журкова.

Для маленьких пациентов гости привезли сладости, мягкие игрушки, конструкторы, а также обязательных для любого новогоднего утренника сказочных героев - Деда Мороза и Снегурочку.

«Я увидел хорошую ответную реакцию, дети действительно рады. Я думаю, что это создало определенное настроение. Думаю, что это прибавит детям положительных эмоций и ускорит процесс выздоровления»,- говорит Валерий Савельев, Глава города Пензы.

Вместе с Главой города дети водили хороводы возле елки, играли в игры, а еще читали стихи и делились своими мечтами и маленькими радостями. Дети прижимали к себе подаренные игрушки, показывали их друг другу и своим родителям, на их лицах светились улыбки, а именно этого и желали достичь народные избранники, отправляясь с визитом к малышам.

«Всем детям нашего города и всем жителям я хочу пожелать здоровья, счастья исполнения желаний! С наступающим праздником Новым годом и Рождеством Христовым!»,- поздравляет Валерий Савельев.