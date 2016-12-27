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 Вторник, 27 декабря 2016
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Детский интерес
Сегодня в Пензе
 
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Прямым общением с губернатором Пензенской области может похвастаться далеко не каждый человек в Пензе, что уж говорить о ребенке. Этот день стал исключением и одно мероприятие Иван Белозерцев полностью посвятил детям. В Пензенском драматическом театре прошла встреча «Задай вопрос губернатору» Дети». Большие и маленькие школьники задавали самые разные вопросы.

«Как вы считаете, есть ли среди наших земляков люди, чьи жизни могут послужить примером для многих поколений. Я считаю, что на карте Пензы не хватает улиц в честь олимпийских чемпионов. В честь кого вы бы назвали улицы Пензы?  - Многие пензенские улицы названы в честь исторических личностей, которые внесли большой вклад на своем историческом этапе развития нашей Пензы и Пензенской области. Правильно, когда власть принимает решение увековечить о них в названиях улиц. У нас в городе немало таких улиц, которые названы в честь этих уважаемых людей», ответил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На фоне остальных вопросов, этот был намного серьезнее, ведь затрагивал жизнь целого города. Переименовать улицы в честь Олимпийских чемпионов мальчик решил один, так как спортсмены для него являются значительным авторитетом и жизненным примером.

«У Данилы появилось предложение назвать новые улицы нашего города в честь наших олимпийских героев, которые приносят победу на олимпиадах», - Отметила мама Данилы Надежда.

«Мне было интересно как назывались старые улицы города и улица, на которой я живу.  Сейчас мне это тоже интересно», - рассказал Данила Плаксин, участник акции.

Ни один вопрос не остался без ответа. После разговора с губернатором дети отправились смотреть новогодний концерт.

Новость: Дмитрий Раткин

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