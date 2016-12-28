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Высокотехнологичная медицинская помощь
Сегодня в Пензе
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За 2016 год произошло много событий. Министерство здравоохранения не исключение. За этот год у них произошло множество событий и под конец года они решили подвести итоги.
«За 2016 год мы завершили длительную работу по проведению структуры всей сети, тех норм нотариального планирования, которого от нас требовали»,- рассказал Министр здравоохранения Пензенской области.
В настоящий момент на территории Пензенской области сформирована трёх уровневая система по организации оказания медицинской помощи. Это значит, что в нашем городе и в нашей области уже есть сформированный порядок по предъявлении первой помощи.
«Первый уровень-это первичная медико-санитарная помощь; Второй уровень-межрайонные учреждения; Третий уровень-областные лечебные учреждения»,- сообщил Министр здравоохранения Пензенской области, Владимир Стрючков.
На декабрь этого года медицинская помощь за счет всех источников финансирования оказана более 8 тысячам пензенцам.
«Пензенская область город Пенза вошла в число первых пяти субъектов, в которых отмечено, что доступность медицинской помощи организована на высоком уровне»,- прокомментировал Владимир Стрючков.
Министерство здравоохранения уже несколько лет тесно сотрудничает с Пензенским телевидением. Наш телеканал не остался без внимания и получил грамоту за «большую работу и творческий подход по освещению важнейших программ в сфере здравоохранения».
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