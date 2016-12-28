Что ждёт пенсионеров в 2017 году?

В 2017-ом году российских пенсионеров ждёт ряд изменений. Руководитель Пензенского отделения ПФР, Михаил Буданов, пояснил: «Проектом Федерального закона «О бюджете ПФР...» предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и фиксированных выплат к ним с 1 февраля на 5,8%; социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 2,6%; ежемесячных денежных выплат с 1 февраля на 5,8%».

В августе выплаты работающим пенсионерам будут скорректированы. Право на повышение пенсии получат те граждане, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в течение 2016-ого года.

«В новом году будет действовать новая сумма прожиточного минимума пенсионера — 7 835 рублей, что на 213 рублей больше, чем в году уходящем», — отметил Михаил Буданов.

Ожидает пенсионеров и новогодний подарок в виде единовременной денежной выплаты — 5000 рублей. Доставка выплаты будет проходить с 13 по 28 января.