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«Спасибо за объективность!»
Сегодня в Пензе
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Постоянные участники сессий Законодательного Собрания, – представители СМИ, кому доверяют освещать важные события в регионе, сегодня в главной роли. Предновогоднюю встречу посвятили итогам года и конкурсу на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания.
«Каждый високосный год всегда бывает непростым. Он был насыщен плодотворной и слаженной работой в органах государственной власти. Все это было нацелено на развитие нашей экономики, социальной сферы, взаимодействие с общественными организациями и гражданским обществом», – отметил Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Непростым этот год оказался и в политике – регион принимал участие в выборах депутатов Государственной Думы.
«Выборы в нашей области прошли в соответствии с законодательством. Без замечаний со стороны политических партий и Центральной избирательной комиссии. Мы избрали достойных кандидатов, которые активно включились в работу», – подчеркнул Валерий Лидин.
Отдельные слова благодарности за работу по освещению выборов спикер областного парламента Валерий Лидин направил в адрес телеканала «ТВ-Пенза». Журналисты телеканала в этом году в составе пензенской делегации приняли участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве. Партийной благодарности за информационную поддержку удостоена корреспондент телеканала «ТВ-Пенза» Екатерина Сорокина. Благодарностью Законодательного Собрания за победу в номинации конкурса «Воспитание патриотизма» награждена Елена Кандрина.
«Я выражаю всем слова благодарности за объективную оценку работы Законодательного Собрания и депутатов», – сказала спикер.
Благодарственными письма также была отмечена работа руководителей СМИ. Награды удостоена главный редактор телеканала «ТВ-Пенза» Марина Анфалова.
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