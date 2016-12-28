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 Четверг, 29 декабря 2016
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Совет народного избранника
Сегодня в Пензе
 
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В Пензе депутат государственной думы РФ провел личный прием граждан. За помощью к народному избраннику пришли люди с самыми острыми проблемами. Один из обратившихся – представитель цыганской диаспоры, который пришел просить помощи в возведении административного здания.

Владимир Михай в прошлом году купил на аукционе участок земли и хотел построить там местный музей для цыган. Во время паводка администрация октябрьского района раскопала его землю из-за чего заявитель не смог приступить к работе в срок.

Его обращение состоит в том, что он просит приостановить арендную плату за землю, потому что не по его вине на этом месте встала работа.

«Как вы считаете, где здесь нарушено законодательство?» - спрашивает у обратившегося Депутат государственной думы Иван Фирюлин.

«Вина не моя. Я готов построить. Но мне все перерыли и не дают дойти до стройки. По их вине я плачу лишние деньги», отметил представитель пензенской цыганской диаспоры Владимир Михай.

Народный избранник посоветовал мужчине обратиться в суд, чтобы урегулировать этот конфликт как можно быстрее. Помимо этого к депутату обратилась приезжая семья, которая не может получить гражданство и вид на жительство.

 Иван Иванович сразу отреагировал на обращение и даже назвал точные сроки его исполнения. В двадцатых числах января семья получит вид на жительство. В итоге встречи ни один вопрос не остался без ответа и должной реакции со стороны властей.

Новость: Дмитрий Раткин

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