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Совет народного избранника
Сегодня в Пензе
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В Пензе депутат государственной думы РФ провел личный прием граждан. За помощью к народному избраннику пришли люди с самыми острыми проблемами. Один из обратившихся – представитель цыганской диаспоры, который пришел просить помощи в возведении административного здания.
Владимир Михай в прошлом году купил на аукционе участок земли и хотел построить там местный музей для цыган. Во время паводка администрация октябрьского района раскопала его землю из-за чего заявитель не смог приступить к работе в срок.
Его обращение состоит в том, что он просит приостановить арендную плату за землю, потому что не по его вине на этом месте встала работа.
«Как вы считаете, где здесь нарушено законодательство?» - спрашивает у обратившегося Депутат государственной думы Иван Фирюлин.
«Вина не моя. Я готов построить. Но мне все перерыли и не дают дойти до стройки. По их вине я плачу лишние деньги», отметил представитель пензенской цыганской диаспоры Владимир Михай.
Народный избранник посоветовал мужчине обратиться в суд, чтобы урегулировать этот конфликт как можно быстрее. Помимо этого к депутату обратилась приезжая семья, которая не может получить гражданство и вид на жительство.
Иван Иванович сразу отреагировал на обращение и даже назвал точные сроки его исполнения. В двадцатых числах января семья получит вид на жительство. В итоге встречи ни один вопрос не остался без ответа и должной реакции со стороны властей.
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