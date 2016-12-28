За заслуги в развитии Пензы

Эти люди своим трудом и деятельностью внесли значительный личный вклад в социально экономическое развитие города. Военные, преподаватели, деятели культуры и искусства – представители разных сфер получили памятные знаки «За заслуги в развитии города Пензы».

«Огромное Вам спасибо за ваши дела, низкий вам поклон, за то что вы делаете. Мы вместе с вами будем продолжать делать все для того, чтобы наш город стал лучше»,- говорит Валерий Савельев, Глава города Пензы.

Традиция ежегодного поощрения выдающихся горожан началась еще в 2007 году. В 2016 – почетной награды было удостоено 33 пензенца.

«Оценивая вклад каждого из Вас, я хотел бы сказать огромное спасибо за то, что пользуясь своим авторитетом, своими успехами, ведете за собой свои коллективы. Мы с вами должны заложить основу для будущих поколений, не только материальную, но и нравственную», -подчеркнул Виктор Кувайцев, Глава администрации города Пензы.

За прошедшие годы памятным знаком было удостоено свыше 600 человек. Все они добились заметных успехов в своей профессии.