НЕ ДОРЕМОНТИРОВАЛИ

Завершить ремонт этого авто так и не успели. Машину угнали прямо со станции техобслуживания в селе Константиновка и из-за неисправности бросили на трассе близ села Большая Елань. Путь, проделанный угонщиком, изучили сотрудники полиции. Начальник отделения дознания УМВД России по Пензенскому району, Ольга Жаткина, пояснила: «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в ночь с 13 по 14 декабря 2016 года молодой человек 1995 г.р., ранее судимый, пришёл к своему знакомому на СТО. Друзья стали распивать спиртное».

Распитие спиртных напитков на товарищей подействовало по-разному: один, который работал на станции, заснул; второй же — захотел приключений.

«Заметив ключи в замке зажигания, я дождался, пока приятель уснёт, и сел за руль. Просто, чтобы покататься. Затем хотел поехать домой к жене, но машина уже не завелась», — рассказал задержанный.

Угонщик попытался починить авто самостоятельно, даже разобрал панель, но не получилось. Так машина и осталась почивать на заснеженной дороге. А горе-водитель побрёл домой пешком.

«По данному факту в отделении дознания УМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы», — отметила Ольга Жаткина.

Автомобиль вернули хозяину, который теперь вряд ли обратится за услугами на такую ненадёжную станцию.