Алкоборцы на тропе войны

Экстренные и самые решительные меры по устранению угрозы контрафакта принимают во всей России. Пенза не отстает. Учитывая недавние события, когда в Кузнецке от отравления погибли люди, а после этого в Иркутске случился алкогольный инцидент, губернатор Пензенской области поручил провести совещание по поводу реализации непищевой алкогольной продукции. На совещании в администрации города обсудили вопрос продажи в Пензе непищевого алкоголя. Вердикт в отношении настойки оказался не утешительным.

«В настоящее время у нас ведется контроль за спиртосодержащей продукцией. 23 декабря 2016 года в рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей алкогольной продукции и в исполнении поручений председателя правительства Российской федерации Дмитрия Медведева, главным санитарным врачом РФ был принято постановление о временном прекращении торговли спиртосодержащей непищевой продукции. За исключением парфюмерной и стеклоомывающих жидкостей», - отметила Татьяна Малова, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора

Если вспомнить, то не так давно любителям выпить «что-нибудь» для того, чтобы опьянеть, было достаточно не то что «боярышника», даже того самого популярного тройного одеколона. Будем надеяться, что народ не станет проверять свой организм на прочность таким методом. Ради здоровья жителей области и города Пензы власти делают все возможное.