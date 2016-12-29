Новый год с «Телесемь»

В преддверии Нового года еженедельный журнал «Телесемь» устроил для своих благодарных читателей розыгрыш ценных призов. Каждый желающий мог принять участие в этой акции.

Новогодние подарки от журнала «Телесемь» были совершенно разнообразными. Подарочные наборы конфет, зефирки, лимонад и многое другое от партнёров еженедельника. Сразу же после лототрона, бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина позвонила всем счастливчикам и рассказала, где они могут забрать свои подарки.

В следующем году еженедельник будет проводить розыгрыш призов для своих читателей так же часто, как и в этом году. Следите за новостями! Читайте «Телесемь»!