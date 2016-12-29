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Регион полностью обновил автопарк «скорой помощи»
Сегодня в Пензе
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26 новых машин из Пензы разъедутся по районам области. Половина из них — автомобили марки «ГАЗ», ровно столько же «УАЗов». Все из них зарекомендовали себя как надёжные помощники в оказании скорой помощи.
«В наиболее труднодоступные районы будут направлены «УАЗы». Где лучше проходимость, туда пойдут Газели. Хотя 22 автомобиля, которые пришли в ноябре, сейчас работают уже в 17 районах Пензенской области, и даже Газели зарекомендовали себя как высокопроходимые. Проблем с доступностью скорой помощи, используя эти автомобили, не было ни разу», — рассказала главный врач областной станции скорой медицинской помощи Оксана Коробкова.
Не только проходимые, но и полностью укомплектованные. Все машины оснащены современным медицинским оборудованием и готовы к эксплуатации. Ключи от новеньких автомобилей скорой помощи водителям вручил Губернатор Иван Белозерцев.
«Желаю вам безаварийной езды. И чтобы в новогоднюю ночь, когда люди отмечают праздник, обращений в скорую помощь было как можно меньше», — поздравил водителей Глава региона.
В течение года в регионе полностью обновили автопарк службы скорой помощи. Дело — за областной станцией, планируется восстановить здание и на его базе открыть колл-центр.
Всего в течение года в регион поступило более 90 автомобилей.
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