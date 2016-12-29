В Пензенской области продолжится строительство школ и детсадов

119 тысяч детей обучаются в школах Пензенской области, 70 тысяч — посещают детские сады. С каждым годом эти цифры растут, улучшая демографическую обстановку в регионе, а заодно и ставя перед властью новые задачи. Министр образования Пензенской области, Александр Воронков, отметил: «Мы решили проблему очерёдности в детские сады ребят от трёх лет. Но теперь перед нами — новая задача: обеспечить местами в садиках детей от полутора лет, чтобы мамы могли выходить на работу и самореализовываться».

В новом году планируют ввести дополнительно 150 мест для дошколят в Средней Елюзани. Там же появится ещё 200 мест для младших школьников. Это позволит решить проблему второй смены. С нетерпением открытия новой школы на 1100 мест ждут и жители города Спутник.

«Там только на оборудование было потрачено 190 миллионов. Там современнейшие кабинеты химии, физики с потолочной проводкой электричества для проведения опытов. Такого нет ни в одной школе области», — сообщил Александр Геннадьевич.

Свои двери чудо-школа распахнёт уже 1-ого сентября 2017-ого года. Тогда же заработают ещё две школы — в Пензе, на ул. Новый Кавказ, и в Кузнецке.

По инициативе Губернатора Ивана Белозерцева капитальный ремонт в 2017-ом году смогут произвести 30 сельских школ. На эти цели в бюджете заложено более 150 миллионов рублей. И это только областная программа. Кроме неё, регион намерен участвовать и в федеральной, так что в новом году городские, районные и сельские школы тоже смогут обновиться. Такую задачу поставил Президент России, Владимир Путин, и намерен решить глава региона, Иван Белозерцев.