Сергей Есяков встретился с лидерами общественного мнения

Обсудить политические итоги уходящего года, определиться с планами на предстоящую избирательную кампанию пришли Марина Осипова – директор Областной библиотеки имени Лермонтова, Сергей Дегтярь – руководитель специализированной наркологической поликлиники «Панацея», член Областной общественной палаты, Елена Пугачева – директор Чемодановской школы, член Генерального Совета партии, Александр Абрашкин – заместитель начальника информационно-аналитического управления Института регионального развития, Виктор Чучелов – член Совета ветеранов МВД и ВВ, Ульяна Безрукова – член Молодежного парламента, Елена Тымченко – директор пензенского лицея № 13, Михаил Краснов - заведующий региональным сосудистым центром и активист партии Людмила Самойлина.

Сергей Есяков выразил участникам встречи признательность за активную работу в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва, подчеркнул значимость их роли в общественно-политической жизни региона. «Вы являетесь проводниками идей партии, ее позиции по важнейшим вопросам экономики, политики, социальной сферы», - сказал он. – «Результаты выборов – это во многом ваша заслуга. Люди доверяют вам, прислушиваются к вам, уважают ваше мнение. Это очень важно на выборах».

Парламентарий рассказал о работе Государственной Думы, приоритетах в законотворчестве – выполнении социальных обязательств государства перед гражданами. «В бюджете заложены средства на поддержку сельского хозяйства, сфер образования, медицины, малого бизнеса, жилищное строительство, ремонт спортивных залов в школах. Запланирована индексация пенсий, повышение зарплат работникам социальной сферы», - проинформировал Сергей Есяков.

Завершая встречу, депутат поздравил участников встречи с наступающим Новым Годом, пожелал им успехов в жизни и крепкого здоровья.