В Пензе участникам агровыставок вручили дипломы

Начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев вручил сельхозтоваропроизводителям региона награды за участие и презентацию аграрного потенциала области на выставочных мероприятиях.

В этом году в очередной раз Пензенская область была достойно представлена на 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» и на 25 ой Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь».

Начальник управления поблагодарил аграриев за активное участие и вручил дипломы минсельхоза России за активное участие в выставке-ярмарке «Агрорусь» и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», подписанные министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым.