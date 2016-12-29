|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензе участникам агровыставок вручили дипломы
Сегодня в Пензе
|
Начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев вручил сельхозтоваропроизводителям региона награды за участие и презентацию аграрного потенциала области на выставочных мероприятиях. В этом году в очередной раз Пензенская область была достойно представлена на 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» и на 25 ой Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь». Начальник управления поблагодарил аграриев за активное участие и вручил дипломы минсельхоза России за активное участие в выставке-ярмарке «Агрорусь» и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», подписанные министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым.
Начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев вручил сельхозтоваропроизводителям региона награды за участие и презентацию аграрного потенциала области на выставочных мероприятиях.
В этом году в очередной раз Пензенская область была достойно представлена на 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» и на 25 ой Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь».
Начальник управления поблагодарил аграриев за активное участие и вручил дипломы минсельхоза России за активное участие в выставке-ярмарке «Агрорусь» и Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», подписанные министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым.
Новость: Дмитрий Раткин
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru