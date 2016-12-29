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Виктор Кувайцев вручил одаренным детям премии главы администрации города
Сегодня в Пензе
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В Пензе состоялась торжественная церемония, посвященная награждению премией главы администрации города Пензы учеников пензенских школ, добившихся в 2015/2016 учебном году высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности и искусстве. Виктор Кувайцев выразил благодарность их педагогам-наставникам за профессионализм, терпение и заботу: «Только в том случае, когда учитель становится для своего воспитанника не просто наставником, но и другом, удается достичь наивысших результатов». В 2016 году муниципальная конкурсная комиссия рассмотрела более 400 материалов, представленных образовательными учреждениями для награждения обучающихся, ставших победителями и призерами всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Конкурсный отбор кандидатов проводился по 4 номинациям: Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность. Спортивные достижения. Художественное творчество. Социально-значимая и общественная деятельность. В соответствии постановлением администрации города Пензы от 26.12.2016 «О денежном поощрении талантливой молодежи за высокие результаты в обучении, творческой, спортивной и другой деятельности» лауреатами премии в размере 5 тыс. рублей стали 12 обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Пензы.
В Пензе состоялась торжественная церемония, посвященная награждению премией главы администрации города Пензы учеников пензенских школ, добившихся в 2015/2016 учебном году высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности и искусстве.
Виктор Кувайцев выразил благодарность их педагогам-наставникам за профессионализм, терпение и заботу: «Только в том случае, когда учитель становится для своего воспитанника не просто наставником, но и другом, удается достичь наивысших результатов».
В 2016 году муниципальная конкурсная комиссия рассмотрела более 400 материалов, представленных образовательными учреждениями для награждения обучающихся, ставших победителями и призерами всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний.
Конкурсный отбор кандидатов проводился по 4 номинациям:
Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность.
Спортивные достижения.
Художественное творчество.
Социально-значимая и общественная деятельность.
В соответствии постановлением администрации города Пензы от 26.12.2016 «О денежном поощрении талантливой молодежи за высокие результаты в обучении, творческой, спортивной и другой деятельности» лауреатами премии в размере 5 тыс. рублей стали 12 обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Пензы.
Новость: Дмитрий Раткин
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