Виктор Кувайцев вручил одаренным детям премии главы администрации города

В Пензе состоялась торжественная церемония, посвященная награждению премией главы администрации города Пензы учеников пензенских школ, добившихся в 2015/2016 учебном году высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности и искусстве.

Виктор Кувайцев выразил благодарность их педагогам-наставникам за профессионализм, терпение и заботу: «Только в том случае, когда учитель становится для своего воспитанника не просто наставником, но и другом, удается достичь наивысших результатов».

В 2016 году муниципальная конкурсная комиссия рассмотрела более 400 материалов, представленных образовательными учреждениями для награждения обучающихся, ставших победителями и призерами всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний.

Конкурсный отбор кандидатов проводился по 4 номинациям:

Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность.

Спортивные достижения.

Художественное творчество.

Социально-значимая и общественная деятельность.

В соответствии постановлением администрации города Пензы от 26.12.2016 «О денежном поощрении талантливой молодежи за высокие результаты в обучении, творческой, спортивной и другой деятельности» лауреатами премии в размере 5 тыс. рублей стали 12 обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Пензы.