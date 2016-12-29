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Сергей Есяков провел прием граждан в Региональной общественной приемной партии
Сегодня в Пензе
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27 декабря депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков провел прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Жительница села Ермоловка Пензенского района, воспитывающая сына-инвалида, обратилась к депутату за помощью в решении жилищного вопроса. Она проживает в пятиэтажном доме, в котором 120 квартир. Дом был сдан в 1992 году, и с тех пор ни разу не ремонтировался. Выяснить, на чьем балансе стоит этот объект недвижимости, не удалось. «Наш дом разваливается, столько лет прошло, а им никто не занимается», - рассказала женщина. Постепенно пришли в негодность крыша, со стен сыпется штукатурка, окна в подъездах рассохлись. При этом заявительница регулярно оплачивает статью «капитальный ремонт» и все текущие платежи. Устав ходить по инстанциям с требованием принять дом на баланс и, наконец, заняться его ремонтом, заявительница сама оплатила в прошлом году ремонт крыши. 16 декабря в доме была отключено водоснабжение з-за долгов других жильцов. Как жить в таком доме и что делать дальше? – такие вопросы задала женщина Сергею Есякову. Для решения проблемы депутат поручил направить запрос главе администрации Пензенского района Сергею Козину. После получения официального ответа будет принято решение о дальнейших действиях. Директор одной из пензенских школ попросил оказать содействие в получении средств на благоустройство пришкольной территории. Руководитель образовательного учреждения рассказал, что за последние несколько лет в школе был сделан ремонт крыши, внутренних помещений, приобретено современное учебное оборудование, половина окон заменены на пластиковые. «Осталось привести в порядок школьный двор, площадку перед крыльцом здания, дорожки на пришкольной территории. К сожалению, средств на это у школы нет», - рассказал директор. Сергей Есяков поручил направить запросы в Министерство образования Пензенской области и главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, чтобы рассмотреть возможность включения школы в программы по ремонту образовательных учреждений. С просьбой получить консультацию для постановки диагноза в Областной детской больнице имени Филатова для своего сына-школьника обратилась молодая женщина из Пензы. В ходе приема Сергей Есяков по телефону договорился о решении вопроса с главным врачом лечебного учреждения Максимом Баженовым. Несколько обращений депутат взял на дополнительную проработку.
27 декабря депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков провел прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.
Жительница села Ермоловка Пензенского района, воспитывающая сына-инвалида, обратилась к депутату за помощью в решении жилищного вопроса. Она проживает в пятиэтажном доме, в котором 120 квартир. Дом был сдан в 1992 году, и с тех пор ни разу не ремонтировался. Выяснить, на чьем балансе стоит этот объект недвижимости, не удалось.
«Наш дом разваливается, столько лет прошло, а им никто не занимается», - рассказала женщина. Постепенно пришли в негодность крыша, со стен сыпется штукатурка, окна в подъездах рассохлись. При этом заявительница регулярно оплачивает статью «капитальный ремонт» и все текущие платежи.
Устав ходить по инстанциям с требованием принять дом на баланс и, наконец, заняться его ремонтом, заявительница сама оплатила в прошлом году ремонт крыши.
16 декабря в доме была отключено водоснабжение з-за долгов других жильцов. Как жить в таком доме и что делать дальше? – такие вопросы задала женщина Сергею Есякову.
Для решения проблемы депутат поручил направить запрос главе администрации Пензенского района Сергею Козину. После получения официального ответа будет принято решение о дальнейших действиях.
Директор одной из пензенских школ попросил оказать содействие в получении средств на благоустройство пришкольной территории. Руководитель образовательного учреждения рассказал, что за последние несколько лет в школе был сделан ремонт крыши, внутренних помещений, приобретено современное учебное оборудование, половина окон заменены на пластиковые. «Осталось привести в порядок школьный двор, площадку перед крыльцом здания, дорожки на пришкольной территории. К сожалению, средств на это у школы нет», - рассказал директор. Сергей Есяков поручил направить запросы в Министерство образования Пензенской области и главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, чтобы рассмотреть возможность включения школы в программы по ремонту образовательных учреждений.
С просьбой получить консультацию для постановки диагноза в Областной детской больнице имени Филатова для своего сына-школьника обратилась молодая женщина из Пензы. В ходе приема Сергей Есяков по телефону договорился о решении вопроса с главным врачом лечебного учреждения Максимом Баженовым.
Несколько обращений депутат взял на дополнительную проработку.
Новость: Татьяна Бубнова
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