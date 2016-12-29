Строительство завершено!

Подарок северному мишке! В Пензенском зоопарке завершилось долгожданное строительство вольера и Белый теперь вовсю справляет новоселье. Этого дня житель Арктики ждал целых 4 года.

«Медведь счастлив, даже не могли загнать его в домик, чтобы прибраться в вольере. Он из бассейна не выходит, такого счастья у него никогда не было. Вчера всю ночь за ним наблюдали – он первый раз увидел звезды и небо»,- рассказывает Андрей Воскресенский, директор Пензенского зоопарка.

Оформление вольера воссоздает арктические пейзажи - декоративные ледяные глыбы и сосульки, а также северное сияние, нарисованное на стене вольера. Бассейн, в котором плавает мишка, пока не наполнен до самых краев. В ближайшее время это исправят, и посетители зоопарка смогут увидеть, как житель Арктики плавает под водой.