|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Строительство завершено!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Подарок северному мишке! В Пензенском зоопарке завершилось долгожданное строительство вольера и Белый теперь вовсю справляет новоселье. Этого дня житель Арктики ждал целых 4 года.
«Медведь счастлив, даже не могли загнать его в домик, чтобы прибраться в вольере. Он из бассейна не выходит, такого счастья у него никогда не было. Вчера всю ночь за ним наблюдали – он первый раз увидел звезды и небо»,- рассказывает Андрей Воскресенский, директор Пензенского зоопарка.
Оформление вольера воссоздает арктические пейзажи - декоративные ледяные глыбы и сосульки, а также северное сияние, нарисованное на стене вольера. Бассейн, в котором плавает мишка, пока не наполнен до самых краев. В ближайшее время это исправят, и посетители зоопарка смогут увидеть, как житель Арктики плавает под водой.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru