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С 1 января 2017 года в силу вступит новый Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»
Сегодня в Пензе
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В 2017 году утрачивает силу ряд положений законодательства об упрощённом порядке оформления прав физических лиц на отдельные объекты недвижимости. Права на недвижимое имущество будут регистрироваться в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отличие здесь в том, что действующее законодательство допускает регистрацию права собственности на объект недвижимости без проведения кадастровых работ и кадастрового учёта. Гражданину нужно только подать декларацию об объекте. Такой упрощённый порядок касается объектов, расположенных на дачном или садовом участке, либо объектов, для строительства которых не требуется разрешение. С 1 января 2017 года регистрация прав на такие объекты будет невозможна без проведения их кадастрового учёта. То есть, если сейчас ещё можно зарегистрировать по декларации права собственности на дачный домик или гараж, то после Нового года придётся вызывать кадастрового инженера и предварительно ставить своё имущество на кадастровый учёт.
В 2017 году утрачивает силу ряд положений законодательства об упрощённом порядке оформления прав физических лиц на отдельные объекты недвижимости.
Права на недвижимое имущество будут регистрироваться в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Отличие здесь в том, что действующее законодательство допускает регистрацию права собственности на объект недвижимости без проведения кадастровых работ и кадастрового учёта. Гражданину нужно только подать декларацию об объекте. Такой упрощённый порядок касается объектов, расположенных на дачном или садовом участке, либо объектов, для строительства которых не требуется разрешение.
С 1 января 2017 года регистрация прав на такие объекты будет невозможна без проведения их кадастрового учёта. То есть, если сейчас ещё можно зарегистрировать по декларации права собственности на дачный домик или гараж, то после Нового года придётся вызывать кадастрового инженера и предварительно ставить своё имущество на кадастровый учёт.
Новость: Дмитрий Раткин
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