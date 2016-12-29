|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
За этот год Пензенская администрация наштрафовала больше двух миллионов рублей
Сегодня в Пензе
|
В администрации Железнодорожного района города Пензы проведено последнее заседание административной комиссии Железнодорожного района города Пензы в текущем году. В ходе заседания членами комиссии рассмотрено 56 административных материалов, из которых 42 протокола составлено за нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе и за «Торговлю в неустановленных местах». К административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 53 лица (из них должностных лиц – 3, юридических лиц – 6, физических лиц – 44), сумма наложенных штрафов составила 111 000 рублей. Всего за 2016 год административной комиссией рассмотрено 1524 административных материала, вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму 2 298 500 рублей.
В администрации Железнодорожного района города Пензы проведено последнее заседание административной комиссии Железнодорожного района города Пензы в текущем году.
В ходе заседания членами комиссии рассмотрено 56 административных материалов, из которых 42 протокола составлено за нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе и за «Торговлю в неустановленных местах».
К административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 53 лица (из них должностных лиц – 3, юридических лиц – 6, физических лиц – 44), сумма наложенных штрафов составила 111 000 рублей.
Всего за 2016 год административной комиссией рассмотрено 1524 административных материала, вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму 2 298 500 рублей.
Новость: Дмитрий Раткин
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru