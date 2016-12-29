За этот год Пензенская администрация наштрафовала больше двух миллионов рублей

В администрации Железнодорожного района города Пензы проведено последнее заседание административной комиссии Железнодорожного района города Пензы в текущем году.

В ходе заседания членами комиссии рассмотрено 56 административных материалов, из которых 42 протокола составлено за нарушения требований к благоустройству, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе и за «Торговлю в неустановленных местах».

К административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 53 лица (из них должностных лиц – 3, юридических лиц – 6, физических лиц – 44), сумма наложенных штрафов составила 111 000 рублей.

Всего за 2016 год административной комиссией рассмотрено 1524 административных материала, вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму 2 298 500 рублей.