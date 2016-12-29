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Сергей Есяков поздравил пензенских энергетиков с профессиональным праздником
Сегодня в Пензе
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23 декабря в «ТНС энерго Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония открылась поздравительной речью заместителя Председателя Правительства Пензенской области Дмитрия Васильевича Семенова. Он отметил особую важность главной функции ООО «ТНС энерго Пенза» как гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей Пензенской области
23 декабря в «ТНС энерго Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню энергетика.
Торжественная церемония открылась поздравительной речью заместителя Председателя Правительства Пензенской области Дмитрия Васильевича Семенова.
Он отметил особую важность главной функции ООО «ТНС энерго Пенза» как гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей Пензенской области
Новость: Татьяна Бубнова
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