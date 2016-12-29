Сергей Есяков поздравил пензенских энергетиков с профессиональным праздником

23 декабря в «ТНС энерго Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню энергетика.

Торжественная церемония открылась поздравительной речью заместителя Председателя Правительства Пензенской области Дмитрия Васильевича Семенова.

Он отметил особую важность главной функции ООО «ТНС энерго Пенза» как гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей Пензенской области



– Люди – это главная ценность любого предприятия. Сплоченность, взаимная поддержка, стремление к общим целям – все это помогает компании стабильно функционировать и двигаться вперед, – отметил он.



За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации начальнику отдела формирования полезного отпуска ООО «ТНС энерго Пенза» Ираиде Котовой и начальнику Нижнеломовского межрайонного отделения компании Александру Старчину.



Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков, вручая награды, выразил слова глубокого уважения всем энергетикам и поблагодарил за высокий профессионализм и верность выбранному делу. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, стоявшим у истоков создания энергетической отрасли страны. «Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции своих предшественников и учителей», – подчеркнул он.



В торжественной обстановке благодарственные письма и почетные грамоты были вручены 107 сотрудникам ООО «ТНС энерго Пенза».