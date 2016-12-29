Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 30 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Сергей Есяков поздравил пензенских энергетиков с профессиональным праздником
Сегодня в Пензе
 

23 декабря в «ТНС энерго Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню энергетика.

Торжественная церемония открылась поздравительной речью заместителя Председателя Правительства Пензенской области Дмитрия Васильевича Семенова.  

Он отметил особую важность главной  функции ООО «ТНС энерго Пенза» как   гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона – обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей Пензенской области

– Люди – это главная ценность любого предприятия. Сплоченность, взаимная поддержка, стремление к общим целям – все это помогает компании стабильно функционировать и двигаться вперед, – отметил он.


За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации начальнику отдела формирования полезного отпуска ООО «ТНС энерго Пенза» Ираиде Котовой и начальнику Нижнеломовского межрайонного отделения компании Александру Старчину.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков, вручая награды, выразил слова глубокого уважения всем энергетикам и поблагодарил за высокий профессионализм и верность выбранному делу. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, стоявшим у истоков создания энергетической отрасли страны. «Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции своих предшественников и учителей», – подчеркнул он.

В торжественной обстановке  благодарственные письма и почетные грамоты были вручены 107 сотрудникам ООО «ТНС энерго Пенза».  

Новость: Татьяна Бубнова

2016-12-29
«Заслуженные работники агропромышленного комплекса России»
 В книге федерального минсельхоза размещена информация о руководителях сельхозпредприятий Пензенской области
 
2016-12-29
Главная елка России
 48 школьников Пензенской области побывали на Общероссийской новогодней елке
 
2016-12-29
По поручению губернатора для студентов пензенских вузов организована практика в пензенских санаториях
 В рамках плана предусмотрено изучение возможностей санаториев
 
2016-12-29
Механизатору из Белинского района присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ
 На его счету 5 предложений, которые помогают в проведении ремонта сельскохозяйственной техники
 
2016-12-29
РАБОТАЕМ, БРАТ!
В Пензе молодогвардейцы провели акцию памяти погибшего полицейского
 

Новости партнеров
 
На сайте: 28ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru