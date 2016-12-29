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 Пятница, 30 декабря 2016
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Гордость Пензенской области
Сегодня в Пензе
 
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Большой вклад в развитие своей профессии нельзя оставить незамеченным. В Пензе по этому поводу устроили целую церемонию награждения, куда пригласили выдающихся работников средств массовой информации, культуры и искусства. Лично наградить культурное достояние нашего региона пришел губернатор Иван Белозерцев.

«Я хотел бы сказать о том, что Пензенская область в целом 2016 год завершает на позитиве. Мне приятно, что в этом зале находятся те люди, которые много сделали для развития высшего образования и средне-специального образования», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Тех, кто посвятил своей профессии большую часть жизни и успел многого добиться в ней, был удостоен медали ордена «за заслуги перед Пензенской областью». Один из этих людей – художественный руководитель и главный дирижер Пензенской областной филармонии Владимир Каширский.

«Я хочу поблагодарить всех, кто сидит в зале. Тех, кто любит музыку, искусство и дорожит традициями нашего Сурского края. Большое счастье – творить для людей. Мы готовы и в будущем работать долго и серьезно. Я рад, что губернатор поддерживает нас. Спасибо вам.»

Пензенская область ценит всех своих героев и знает каждого из них в лицо. Пока они работают для региона, жителям будет на кого ровняться.

Новость: Дмитрий Раткин

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