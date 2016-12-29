Иван Фирюлин: «Отечественной промышленности нужны высокопрофессиональные инженеры»

Депутат Государственной Думы, член комитета по региональной политике (фракция «Единая Россия») Иван Фирюлин встретился со студентами технических факультетов Пензенского государственного университета. Встречу открыл ректор университета Александр Гуляков. Он представил депутата, коротко рассказал о его деятельности на политическом поприще. Подчеркнул при этом то, что Иван Иванович Фирюлин обладает уникальным законотворческим опытом. За его плечами депутатская работа в Верховном Совете РСФСР, несколько созывов в Законодательном Собрании Пензенской области и сейчас он представляет Пензенскую область в Государственной Думе.

Депутат, выступая перед студентами, постарался в доступной форме объяснить регламент работы Государственной Думы, изложить молодым людям механизмы принятия законов, рассказал о том, как принимался бюджет на 2017 год и на последующие 2018 и 2019 годы.

«От того, какой принят бюджет, зависит вся наша с вами жизнь, ребята. Это главный финансовый документ страны. Бюджет во многом определяет развитие экономики и социальной сферы,– подчеркнул Иван Фирюлин. Он объяснил студентам, почему процесс формирования бюджета происходил так сложно.

«Нам, депутатам, с самого начала было ясно, что в условиях антироссийских санкций и нестабильности на мировых рынках на многом придется экономить. Но это не касается социальных обязательств – они были и остались для нашего государства главным приоритетом. Доходы казны в будущем году превысят 13 триллионов, а расходы более 16 триллионов рублей. То есть, тратить государство, к сожалению, будет больше, чем зарабатывать. Дефицит - 2 триллиона 750 миллиардов рублей. Недостающие деньги возьмут из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Это своего рода подушки безопасности.

Бюджет верстался на основе консервативного прогноза с учетом того, что цена на нефть будет держаться на уровне 40 долларов за баррель, а курс доллара составит 67 рублей 50 копеек, и среднегодовая инфляция будет не выше 4 процентов.

Мы предусмотрели в полном объеме индексацию не только зарплат и пенсий, но и повышение зарплат работникам бюджетной сферы, которые подпадают под действие указов мая 2012 года. На эти цели предусмотрено ежегодно более 100 миллиардов рублей. Приоритетом остаются и расходы на силовой блок, на оборону, что позволит обеспечить модернизацию Вооруженных Сил. Сейчас для нашей страны это очень важно.

Необходимо укрепить суверенитет Российской Федерации и защитить безопасность наших граждан. Многие из вас, получив профессию инженера, пойдут работать на оборонные предприятия. Думаю, что вам будет где проявить свой инженерный талант. Немаловажно и то, что на этих предприятиях гарантированно высокая заработная плата, и созданы для работников достойные социальные условия.

В 2017 году больше денег пойдет на здравоохранение, моногорода, малый бизнес и образование. Например, на строительство и ремонт школ пойдет не 25 миллиардов рублей, как планировалось в первом чтении бюджета, а 50 миллиардов. На эти деньги можно построить 83 новые школы.

В процессе работы над федеральным бюджетом наша партия «Единая Россия» приняла ряд очень важных решений и запустила несколько значимых проектов. Это реализация, как я уже говорил, проекта по строительству новых школ и продолжение проекта по ремонту спортивных залов в сельских школах, новый проект «Наш двор» по благоустройству общественного пространства и, в частности, дворовых территорий, а также поддержка региональных театров, домов культуры малых городов, создание скверов и парков. Не только на федеральном, но и на региональном уровне у каждого проекта будут координаторы. Кроме того, средства пойдут и на финансовую помощь регионам, и на закупку лекарств.

Все эти проекты, действительно, влияют на качество нашей с вами жизни. И мы об экономике судим именно по уровню благосостояния человека. Поэтому, несмотря на кризис, наша партия «Единая Россия» делает все возможное, чтобы выполнить все социальные обязательства и продолжает работу по повышению качества жизни наших граждан.

Затем общение продолжилось в живом непринужденном формате. Один из самых насущных вопросов, заданных Ивану Фирюлину студентами и преподавателями ПГУ, касался того, насколько востребованными на рынке труда будут инженерные специальности. Депутат пояснил, что хорошо подготовленные выпускники технических факультетов востребованы уже сейчас, а в ближайшем будущем в планах у государства дальнейшая активизация отечественного машиностроения, создание современных станков и сельскохозяйственной техники.

«Как знать,– сказал Иван Иванович,– может, кто-то из вас эту технику уже и будет создавать!»

Также участники встречи поинтересовались процессом технического перевооружения промышленности, вопросами освоения Дальнего Востока, выступили с предложением по поводу внесения в Градостроительный Кодекс запрета на увеличение плотности застройки центральной части города и высказали еще ряд предложений по актуальным проблемам сегодняшней жизни.

В заключение студенты и преподаватели попросили депутата Государственной Думы сфотографироваться вместе со всеми участниками встречи.