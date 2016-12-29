РАБОТАЕМ, БРАТ!

Участники этих уличных шествий от полицейских не прятались. Более того, пикетчики сами искали встреч с представителями органов правопорядка. Каждому человеку в форме – плакат с портретом их погибшего дагестанского коллеги.

Это в память о сотруднике милиции Магомеде Нурбагандове, который удостоился награды «Герой России». И вот теперь в память о нем проходит эта акция.

Младший лейтенант погиб в июле этого года от рук бандитов. Сепаратисты заставляли офицера призвать товарищей по оружию покинуть ряды МВД.

Он пошел наперекор им. Он прекрасно знал, чем это для него закончится. И он просто сказал: «Работайте, братья!», - Алексей Васильков член пензенского городского штаба «Молодой Гвардии»

От полученного смертельного ранения Магомед Нурбагандов скончался. Но его поступок стал достоянием общественности.

Эта акция направлена на воспитание патриотизма, а также информирование граждан. Я уверен, что мы не забудем его поступок, что он под дулом пистолета не отказался от своих слов. И призвал своих коллег, своих братьев продолжать служить, рассказал Алексей Васильков член пензенского городского штаба «Молодой Гвардии»

Память о дагестанском правоохранителе обязательно сохранится, говорят в пензенском УМВД.

Поступок Магомеда Нурбагандова достоин уважения. И является примером как для действующих сотрудников полиции, так и для будущих. И для всех граждан в целом, - отметил Алексей Кротков начальник отделения морально-психологического обеспечения УМВД России по г. Пензе

В этот день Героя России вспоминали по всей стране.