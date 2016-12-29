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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 30 декабря 2016
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РАБОТАЕМ, БРАТ!
Сегодня в Пензе
 
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Участники этих уличных шествий от полицейских не прятались. Более того, пикетчики сами искали встреч с представителями органов правопорядка. Каждому человеку в форме – плакат с портретом их погибшего дагестанского коллеги.

 Это в память о сотруднике милиции Магомеде Нурбагандове, который удостоился награды «Герой России». И вот теперь в память о нем проходит эта акция. 

Младший лейтенант погиб в июле этого года от рук бандитов. Сепаратисты заставляли офицера призвать товарищей по оружию покинуть ряды МВД.

 Он пошел наперекор им. Он прекрасно знал, чем это для него закончится. И он просто сказал: «Работайте, братья!», - Алексей Васильков член пензенского городского штаба «Молодой Гвардии»

От полученного смертельного ранения Магомед Нурбагандов скончался. Но его поступок стал достоянием общественности.

Эта акция направлена на воспитание патриотизма, а также информирование граждан. Я уверен, что мы не забудем его поступок, что он под дулом пистолета не отказался от своих слов. И призвал своих коллег, своих братьев продолжать служить, рассказал Алексей Васильков член пензенского городского штаба «Молодой Гвардии»

Память о дагестанском правоохранителе обязательно сохранится, говорят в пензенском УМВД. 

Поступок Магомеда Нурбагандова достоин уважения. И является примером как для действующих сотрудников полиции, так и для будущих. И для всех граждан в целом, - отметил Алексей Кротков начальник отделения морально-психологического обеспечения УМВД России по г. Пензе

В этот день Героя России вспоминали по всей стране.

 

 

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