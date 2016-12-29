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 Пятница, 30 декабря 2016
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Механизатору из Белинского района присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ
Сегодня в Пензе
 

Механизатору товарищества на вере имени Димитрова Сергею Сергиенко Указом Президента РФ Владимира Путина присвоено почетное звание Заслуженного работника страны. Стаж его работы в аграрной отрасли составляет 23 года.

В товариществе на вере имени Димитрова Белинского района Пензенской области Сергей Сергиенко трудится с 1998 года по настоящее время. За это время он зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный работник.

На его счету 5 предложений, которые помогают в проведении ремонта сельскохозяйственной техники, позволяют сократить расходы на ее обслуживание и продлить срок службы машин и механизмов.

Сергей Сергиенко неоднократно признавался победителем соревнований механизаторов предприятия и района. Награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Пензенской области и Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Новость: Дмитрий Раткин

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