Механизатору из Белинского района присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ

Механизатору товарищества на вере имени Димитрова Сергею Сергиенко Указом Президента РФ Владимира Путина присвоено почетное звание Заслуженного работника страны. Стаж его работы в аграрной отрасли составляет 23 года.

В товариществе на вере имени Димитрова Белинского района Пензенской области Сергей Сергиенко трудится с 1998 года по настоящее время. За это время он зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный работник.

На его счету 5 предложений, которые помогают в проведении ремонта сельскохозяйственной техники, позволяют сократить расходы на ее обслуживание и продлить срок службы машин и механизмов.

Сергей Сергиенко неоднократно признавался победителем соревнований механизаторов предприятия и района. Награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Пензенской области и Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации.