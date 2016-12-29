По поручению губернатора для студентов пензенских вузов организована практика в пензенских санаториях

В рамках плана предусмотрено изучение возможностей санаториев, проведение практических занятий и выездных тренингов, разработка и выдача тем на курсовое проектирование по тематике организации санаторно-курортного лечения.

ПГУ также предлагает руководству «Сельской здравницы» рассмотреть возможность проведения на базе санаториев молодежных форумов и школ студенческого актива.

Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства могут изучать возможности дальнейшего развития санаториев «Надежда» и «Хопровские зори» в рамках подготовки выпускных квалификационных работ.

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия предлагает привлечь студентов агропромышленного и технологического факультетов к разработке предложений по улучшению ландшафтного дизайна территорий и вольерного содержания животных и птиц.