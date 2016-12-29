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По поручению губернатора для студентов пензенских вузов организована практика в пензенских санаториях
Сегодня в Пензе
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В рамках плана предусмотрено изучение возможностей санаториев, проведение практических занятий и выездных тренингов, разработка и выдача тем на курсовое проектирование по тематике организации санаторно-курортного лечения. ПГУ также предлагает руководству «Сельской здравницы» рассмотреть возможность проведения на базе санаториев молодежных форумов и школ студенческого актива. Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства могут изучать возможности дальнейшего развития санаториев «Надежда» и «Хопровские зори» в рамках подготовки выпускных квалификационных работ. Пензенская государственная сельскохозяйственная академия предлагает привлечь студентов агропромышленного и технологического факультетов к разработке предложений по улучшению ландшафтного дизайна территорий и вольерного содержания животных и птиц.
В рамках плана предусмотрено изучение возможностей санаториев, проведение практических занятий и выездных тренингов, разработка и выдача тем на курсовое проектирование по тематике организации санаторно-курортного лечения.
ПГУ также предлагает руководству «Сельской здравницы» рассмотреть возможность проведения на базе санаториев молодежных форумов и школ студенческого актива.
Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства могут изучать возможности дальнейшего развития санаториев «Надежда» и «Хопровские зори» в рамках подготовки выпускных квалификационных работ.
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия предлагает привлечь студентов агропромышленного и технологического факультетов к разработке предложений по улучшению ландшафтного дизайна территорий и вольерного содержания животных и птиц.
Новость: Дмитрий Раткин
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