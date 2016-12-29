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Главная елка России
Сегодня в Пензе
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48 школьников Пензенской области побывали на «Главной Елке России», которая состоялась в Государственном Кремлевском Дворце съездов. Вместе с пензенскими школьниками новогоднее представление посетили почти 6 тысяч детей со всей России, а также Абхазии и Южной Осетии. Школьники Пензенской области вернулись из Москвы с яркими впечатлениями, красочными фотографиями и Новогодними подарками. Поездка была организована Управлением делами Президента Российской Федерации, Правительством Пензенской области и аппаратом Главного федерального инспектора Пензенской области.
48 школьников Пензенской области побывали на «Главной Елке России», которая состоялась в Государственном Кремлевском Дворце съездов.
Вместе с пензенскими школьниками новогоднее представление посетили почти 6 тысяч детей со всей России, а также Абхазии и Южной Осетии.
Школьники Пензенской области вернулись из Москвы с яркими впечатлениями, красочными фотографиями и Новогодними подарками.
Поездка была организована Управлением делами Президента Российской Федерации, Правительством Пензенской области и аппаратом Главного федерального инспектора Пензенской области.
Новость: Дмитрий Раткин
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