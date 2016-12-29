Главная елка России

48 школьников Пензенской области побывали на «Главной Елке России», которая состоялась в Государственном Кремлевском Дворце съездов.

Вместе с пензенскими школьниками новогоднее представление посетили почти 6 тысяч детей со всей России, а также Абхазии и Южной Осетии.

Школьники Пензенской области вернулись из Москвы с яркими впечатлениями, красочными фотографиями и Новогодними подарками.

Поездка была организована Управлением делами Президента Российской Федерации, Правительством Пензенской области и аппаратом Главного федерального инспектора Пензенской области.